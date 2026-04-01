Компания предоставляет услуги спутникового интернета, стремясь стать европейским Starlink

Компания Eutelsat, позиционирующая себя как европейский конкурент Starlink, начала переговоры с Организацией космических исследований Индии (ISRO) относительно сотрудничества в вопросах совместных запусков. Европейская компания рассматривает возможность запуска своих спутников с помощью индийских ракет-носителей. Источник изображения: EutelsatГенеральный директор компании Жан-Франсуа Фаллахер ранее уже посещал Индию в составе переговорной группы президента Франции Эмманюэля Макрона. Фаллахер видит необходимость в получении доступа к большему количеству стартовых площадок, поскольку Eutelsat планирует расширять спутниковую группировку OneWeb.

Eutelsat традиционно запускала свои спутники OneWeb с помощью Falcon 9 (США) и Ariene 6 (Франция). До 2022 года компания также проводили запуски с помощью ракет «Союз». В настоящее время компания эксплуатирует порядка 650 спутников, рассчитывая в ближайшие годы увеличить их количество до 1 000 единиц. Американский конкурент в лице SpaceX вывел на низкую околоземную орбиту свыше 10 000 спутников, но, как утверждает Фаллахер, пока Eutelsat столько попросту не нужно, особенно, если учесть более высокую орбиту.