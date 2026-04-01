Компания пытается конкурировать со Starlink, который также появляется на борту самолётов

Компания Amazon через своё дочернее подразделение Leo заключила соглашение с авиакомпанией Delta Air Lines о предоставлении услуг Wi-Fi на борту самолётов Delta Air Lines. Ожидается, что к 2028 году спутниковый интернет Leo будут запущен и постепенно распространится на более чем 500 самолётов. Источник изображения: AmazonАмериканская компания оснастит самолёты Delta Air Lines терминалами спутникового интернета Leo, а также будет отвечать за обслуживание оборудования. При этом ни одна из компаний не раскрывает стоимость соглашения и другие подробности.

Amazon пытается расширять свою спутниковую сеть Leo высокоскоростного интернет-соединения, которая должна стать конкурентом Starlink. В прошлом году первая сделка компании, связанная с установкой Wi-Fi на борту самолётов, была заключена с авиакомпанией JetBlue. Судя по всему, по мере расширения собственной спутниковой группировки Amazon будет предлагать свои услуги большему количеству компаний.

В настоящее время на низкой околоземной орбите находятся свыше 200 спутников Leo. Это в десятки раз меньше, чем у Starlink, но Amazon начала запуск спутников относительно недавно – в апреле 2025 года.