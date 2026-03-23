Apple фактически распродала ноутбуки в онлайн-магазинах

На прошлой неделе были зафиксированы рекордные продажи анонсированных Apple бюджетных ноутбуков MacBook Neo. Информацию подтвердил в том числе генеральный директор компании Тим Кук (Tim Cook), отметивший, что запуск продаж стал самым успешным за всю историю компании. Основной спрос поступает от пользователей, которые ни разу не пользовались ни одной из моделей MacBook. Источник изображения: Apple

По данным ресурса 9to5mac, на момент 20 марта все восемь моделей MacBook Neo (256 GB и 512 GB в 4 цветах каждый) были распроданы в онлайн-магазине Apple Store. При заказе каждой модели на официальном сайте указаны сроки доставки с 6 по 13 апреля, что указывает на распродажу первых партий и существенные задержки в поставках. Причём объективные факторы говорят о том, что проблема вызвана не техническими просчётами компании, а неожиданным спросом.

Ситуация с MacBook Neo в маркетплейсе Amazon чуть лучше, но доставить ноутбук все равно обещают с задержкой в неделях. Аналогичная ситуация в разных региональных магазинах США.

Интерес к новому ноутбуку MacBook Neo может быть объясним относительно небольшой стоимостью – 599 долларов США за версию 256 GB. Для тех, кто ни разу не покупал продукцию Apple, появление на рынке бюджетных ноутбуков стало подходящим случаем опробовать новинку.