Компания Илона Маска не брезгует направлять своих специалистов непосредственно в офисы потенциальных клиентов

Компания xAI, основанная американским бизнесменом Илоном Маском, начала применять новую стратегию по переманиванию клиентов у своих конкурентов – OpenAI и Anthropic. Об этом сообщает издание Bloomberg. Источник изображения: Reuters

Технические специалисты компании совершают визиты непосредственно в офисы своих клиентов, пытаясь убедить их отказаться от использования ИИ-моделей конкурентов в пользу Grok. Стратегия уже принесла компании первые результаты – платёжная система Shift4 Payments отказалась работать с OpenAI, перейдя к сотрудничеству с xAI. В то же время компания по-прежнему полагается на ИИ-модель Claude от Anthropic по написанию программного кода, которая превосходит аналогичный инструмент Grok.

Генеральный директор Shift4 Payments Тейлор Лаубер подтвердил информацию Bloomberg, подчеркнув, что xAI имеет свои преимущества. Одно из таких – сбор «социальных сигналов» из социальной сети X (заблокирована в РФ). Последнее, очевидно, имеет важное значение для анализа обратной связи потребителей.

Таким образом, xAI пытается убедить корпоративных клиентах перейти к использованию своих продуктов не только с помощью технологического преимущества, но и индивидуального подхода. Инженеры компании приезжают в офисы, показывая, что готовы работать над интеграцией ИИ-моделей в бизнес заказчика.