Nacvark
Bloomberg: Компания xAI нашла новый способ переманивать клиентов у OpenAI и Anthropic
Компания Илона Маска не брезгует направлять своих специалистов непосредственно в офисы потенциальных клиентов

Компания xAI, основанная американским бизнесменом Илоном Маском, начала применять новую стратегию по переманиванию клиентов у своих конкурентов – OpenAI и Anthropic. Об этом сообщает издание Bloomberg.Источник изображения: Reuters
URL изображенияТехнические специалисты компании совершают визиты непосредственно в офисы своих клиентов, пытаясь убедить их отказаться от использования ИИ-моделей конкурентов в пользу Grok. Стратегия уже принесла компании первые результаты – платёжная система Shift4 Payments отказалась работать с OpenAI, перейдя к сотрудничеству с xAI. В то же время компания по-прежнему полагается на ИИ-модель Claude от Anthropic по написанию программного кода, которая превосходит аналогичный инструмент Grok.

Генеральный директор Shift4 Payments Тейлор Лаубер подтвердил информацию Bloomberg, подчеркнув, что xAI имеет свои преимущества. Одно из таких – сбор «социальных сигналов» из социальной сети X (заблокирована в РФ). Последнее, очевидно, имеет важное значение для анализа обратной связи потребителей.

Таким образом, xAI пытается убедить корпоративных клиентах перейти к использованию своих продуктов не только с помощью технологического преимущества, но и индивидуального подхода. Инженеры компании приезжают в офисы, показывая, что готовы работать над интеграцией ИИ-моделей в бизнес заказчика.

#сша #искусственный интеллект #илон маск #openai #xai #anthropic
Источник: bloomberg.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчики Cities Skylines II заявили, что переоценили возможности движка Unity
+
Россия вышла на второе место среди стран G20 по доступности безлимитного интернета
7
Эксперт протестировал GTX 1060 6 ГБ и RX 580 8 ГБ в ряде современных игр
5
Кроссовер K50 возрождённого бренда Volga представлен официально
1
На юге России фиксируют массовое появление присущих Африке и Азии агрессивных клещей Hyalomma
+
Энтузиаст протестировал Crimson Desert на GeForce GTX 1060 с 3 и 6 ГБ видеопамяти
3
XPPen анонсировала планшет Artist Pro 27 (Gen 2) для рисования на профессиональном уровне
+
В США одобрили дизайн монеты с изображением Трампа в честь 250-летия страны
4
Crimson Desert протестировали на нескольких десятках видеокарт Nvidia и AMD
1
Stellantis предложила детям придумать новый дизайн модели SRT
+
Известия: Иностранные смартфоны могут оказаться несовместимыми с российскими сетями 5G
6
Карл Пей: эпоха мобильных приложений закончится — их заменит искусственный интеллект
+
Удачливый покупатель получил в посылке два эксклюзивных корпуса NZXT вместо заказанного одного
+
Caviar показала лимитированные смартфоны с золотом и символикой ОАЭ по цене от $9 910 до $10 770
+
Samsung потратит $73 миллиарда на расширение производства чипов и исследования в 2026 году
+
В Боливии посреди острова на озере Титикака нашли поселение возрастом 5500 лет
+
Покупатель на eBay вернул продавцу GeForce RTX 5090 без GPU и видеопамяти
+
Volga возвращается на рынок с кроссовером K50 и запуском производства в 2026 году
1
Крупное обновление игрового процесса CS2 может изменить механику стрельбы в игре
2
Команда OptiScaler пытается устранить шлейфы в неофициальной сборке FSR 4 INT8 для видеокарт RDNA 2
+

Популярные статьи

SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
28
ИИ вместо творчества — почему DLSS 5.0 стал символом кризиса в игровой индустрии
13
Релиз Steam Machines как итог организационной деградации Valve
1
Обзор бюджетных «умных» часов Haylou Solar Lite 2
2

Сейчас обсуждают

randomXP
13:11
Интересно, а что мешает сделать процессоры 2 линеек: 1. P + E ядра + NPU 2. Только P ядра (можно еще вариант с 3D кэшем в этой линейке) И посмотреть - что лучше будут покупать. Думаю, что есть смы...
Intel может продлить жизнь сокету LGA 1954 для нескольких поколений процессоров, как это делает AMD
Алексей Соколов
13:02
фейковая память, на деле памяти меньше, и работает в одноканальном режиме, китаезы умеют облапошивать.
Bethesda добавила для Fallout 76 систему платных боевых пропусков
lighteon
13:02
1063 всегда была хорошим решением для сетевых игр, но не для синглплеерных новинок. Вообще с Crimson Desert больше вопросов, чем ответов. Игра не работает на процессорах без AVX2 при том, что это сете...
Энтузиаст протестировал Crimson Desert на GeForce GTX 1060 с 3 и 6 ГБ видеопамяти
usr721
12:50
Ага, статья 29 якобы главного закона страны - Конституции, во всей красе.
Россия вышла на второе место среди стран G20 по доступности безлимитного интернета
Egorka
12:37
Скорее всего, после Китая, к уровню контроля которого мы стремимся всеми силами
Россия вышла на второе место среди стран G20 по доступности безлимитного интернета
tHE-CROWD
12:27
Steam Machine никому не нужен. Просто для примера. FWD "на минималках" стоит от 1400, против 800-1000 за Steam Machine. Но даже минимальный конфиг FWD вдвое мощнее, Да и фактически это полноценный ко...
Релиз Steam Machines как итог организационной деградации Valve
usr721
12:25
По уровню блокировки этого самого интернета тоже на 2-ом месте?
Россия вышла на второе место среди стран G20 по доступности безлимитного интернета
Chihonya
12:17
думаю да, скорее перейдут на смену сокета раз в пол года, добавят одну ногу, потом убавят))))) Китяй все равно купит очередной паровоз с потреблением ватт в 500, вот уже ему и мать разработали под апг...
Intel может прислушаться к пользователям и продлить срок жизни сокетов
Phantom Lord
12:11
не будет этого, интел с жадности сдохнет
Intel может прислушаться к пользователям и продлить срок жизни сокетов
Михаил Сидоров
12:03
Проблема еще в том, что теряется целостность картинки. То есть например если есть модель, скелет и мы моделируем её поведение в разных позах, то это максимально похоже на реальность. А в длсс алгоритм...
ИИ вместо творчества — почему DLSS 5.0 стал символом кризиса в игровой индустрии
