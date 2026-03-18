Существует технология, позволяющая превращать CO₂ в целлюлозу

Известный бренд H&M хочет делать одежду буквально из углекислого газа (CO₂), применяя новую технологию от стартапа Rubi. Технология этого стартапа позволяет превращать CO₂ в целлюлозу, которая является базовым материалом для тканей вроде вискозы и лиоцелл (экологически чистые виды искусственного волокна). Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Такая идея соответствует современным тенденциям eco-friendly, когда популярные бренды пытаются снизить вред от производства. В настоящее время большая часть одежды делается из нефти (синтетические материалы) и хлопка, который требует много воды. В то же время технология стартапа Rubi наоборот позволит брать выбросы CO₂ от заводов, с помощью биохимического процесса превращать их в материалы, а уже из них создавать ткань для одежды.

H&M уже давно пытается делать вещи из экологически чистых материалов. Большая часть коллекций этого бренда шьются из переработанных материалов или альтернативных экологичных источников. Некоторые коллекции вовсе шились из переработанного полиэстера или рыбацких сетей. При этом хлопок по-прежнему является ключевым материалом одежды H&M, поэтому руководство бренда старается получать его из экологичных или переработанных источников.