Британские власти считают, что это ускорит рост экономики страны

Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз (Rachel Reeves), чьи слова приводит Reuters, объявила о планах Лондона потратить до 1 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,3 миллиарда долларов) на квантовые технологии. Меры направлены на стимулирование экономики и развитие квантового сектора. Источник изображения: Financial Times

Средства будут потрачены на приобретение квантовых компьютеров в дополнение к уже ранее выделенному 1 миллиарду фунтов стерлингов на эти же цели. Ещё в 2024 году Ривз и тогда ещё кандидат в премьер-министры Кир Стармер (Keir Starmer) указывали на способность инвестиций в квантовые технологии ускорить рост экономики Великобритании. Власти рассчитывают, что развитие квантовых вычислений позволит ускорить исследования в таких областях, как медицина, химия и разработка новых материалов, а также усилит позиции страны в сфере кибербезопасности и высокотехнологичных отраслей.

Действующее правительство Великобритании ставит одной из своих целей стимулирование отечественных технологических компаний и научных центров, чтобы ключевые разработки и интеллектуальная собственность оставались в стране. Тем не менее, пока сложно сказать, насколько сильно такие приоритеты повлияли на рост британской экономики.