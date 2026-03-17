Первые AirPods Max вышли ещё в конце 2020 года

Компания Apple представила новые наушники AirPods Max 2 с рекомендованной стоимостью от 549 долларов США. Дебют линейки продукции AirPods Max состоялся ещё в 2020 году, но с тех пор компания не выпускала никаких новых продуктов в этой серии.

Источник изображения: AppleНовые наушники оснащены активным шумоподавлением, которое, как утверждается, в полтора раза эффективнее, чем у первых AirPods Pro Max. Компания также поработала над улучшением качества звука и другими функциям, включая технологию интеллектуального управления звуком Adaptive Audio, которая автоматически настраивает уровень шумоподавления в зависимости от окружающей обстановки. Из преимуществ можно также выделить поддержку технологии Live Translation на базе Apple Intelligence, которая обеспечивает синхронный перевод речи и текста в реальном времени в приложениях.

Помимо прочего, с помощью наушников можно дистанционно управлять затвором камеры iPhone или iPad (функция Camera Remote). AirPods Max 2 получили передовой процессор H2, разработанный специально для наушников компании. Говоря об энергоэффективности, прослушивать музыку в наушниках можно на протяжении 20 часов, если включён режим активного шумоподавления.