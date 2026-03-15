Предполагалось, что запуск ИИ-модели состоится в марте, но возникли юридические трудности

Китайская компания ByteDance откладывает запуск своей новой модели Seedance 2.0 для генерации видео на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на собственные источники. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо данным издания, компания столкнулась с юридическими трудностями, в частности, из-за обвинений голливудских студий относительно нарушения авторских прав. Дело в том, что ByteDance обучала свою ИИ-модель на защищённых авторскими правами фильмах без разрешения крупных студий. Например, компания The Walt Disney Company отправила ByteDance официальное требование прекратить использование их контента для обучения ИИ-модели.

Seedance 2.0 может создавать видеоконтент по тексту или изображениям. Предполагалось, что глобальный запуск генератор видео состоится уже в этом месяце. Теперь, когда ByteDance столкнулась с претензиями от крупных студий, её юристы и инженеры работают над ограничениями ИИ-модели и защитой от использования чужих работ.

Претензии к ByteDance обусловлены тем, что её генератор видео может в будущем использоваться для генерации кинематографичных сцен с использованием известных персонажей из фильмов. При этом ни актёры, ни студия не давали согласия на использование авторского образа в генерируемых фанатами видео.