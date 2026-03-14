Больше всего пострадает бюджетный сегмент процессоров

Руководитель мировых каналов продаж Intel Дэйв Гуцци (Dave Guzzi) в интервью CRN предупредил о возможном росте цен на процессоры из-за сложностей в цепочке поставок, обусловленных высоким спросом на центры обработки данных для искусственного интеллекта. В конечном итоге компания не способна произвести столько процессоров, сколько требуют клиенты. Причём затрагивает это не только сборщиков серверов, но и обычных потребителей. Источник изображения: IntelНа фоне возникших сложностей компания в первую очередь выпускает серверные процессоры, а уже затем для обычных ПК. При этом приоритет отдаётся среднему и высокому сегменту. Таким образом, наиболее сложная ситуация для бюджетного сегмента и связанных с ним устройств (бюджетные ноутбуки Chromebook и прочее).

Гуцци предполагает, что цены на процессоры Intel с большой долей вероятности вырастут. Однако он подчёркивает, что рост цен будет не таким большим, как в случае с оперативной памятью и флеш-памятью (DRAM/NAND). Пик дефицита может прийтись на первый квартал 2026 года, после чего производство постепенно будут увеличивать.

Несмотря на имеющиеся сложности с цепочкой поставок, речи не идёт о тотальном дефиците, который спровоцирует существенное подорожание продукции Intel. Тем не менее, к небольшому росту цен приготовиться всё же стоит.