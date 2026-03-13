Речь о так называемых ​«галочках», которые выдают в X за оформление Premium-подписки

Социальная сеть X согласилась пересмотреть систему верификации личности в Европе. Речь идёт о так называемых «галочках», которые отображаются в профиле пользователя и подтверждают подлинность аккаунта. В социальной сети X такую отметку выдают за оформление платной подписки Premium. В декабре 2025 года Европейская комиссия оштрафовала социальную сеть на сумму 120 миллионов евро за нарушение Закона о цифровых услугах, сославшись на то, что система выдачи значков верификации платящим пользователям вводила в заблуждение. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Представитель Европейской комиссии Томас Ренье подтвердил, что X внесёт соответствующие изменения в систему верификации. По его словам, теперь европейскому органу предстоит оценить предложенные X меры по исправлению ситуации. Не уточняется, какие именно меры предложило руководство X. Судя по всему, затронут они только европейских пользователей. При этом следует отметить, что компания была обязана до 12 марта отреагировать на ситуацию и предложить изменения. В противном случае социальная сеть могла столкнуться с регулярными штрафами от Европейской комиссии.

В 2022 году Илон Маск (Elon Reeve Musk) объявил о планах продавать в X «галочки», символизирующие подтверждённую личность пользователя. Практически во всех социальных сетях такая отметка означает, что пользователь подтвердил свою личность и действительно является владельцем аккаунта. Однако система верификации в X привела к тому, что многие пользователи начать делать фейки популярных личностей, ведь для получения «галочки» им достаточно было лишь оплатить подписку Premium.