Ему утвердили крупный компенсационный пакет в случае успеха компании по ряду направлений

Генеральный директор Google Сундай Пичаи (Sundar Pichai) может заработать до 692 миллионов долларов в течение трёх лет в случае успеха сервиса беспилотного такси Waymo и доставки дронами Wing. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на корпоративные документы Alphabet (материнская компания Google). Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Руководство компании утвердило для генерального директора рекордный компенсационный пакет, состоящий из акций и других бонусов. В материале Financial Times оценивают общую сумму вознаграждений в 692 миллиона долларов, основная часть которых будет передана акциями. Однако, чтобы Пичаи получил этот компенсационный пакет, Alphabet должна достигнуть следующих целей:

обогнать другие компании в индексе S&P 100 (вознаграждение – до 252 миллионов долларов);

Waymo и Wing вырастут до размера крупного бизнеса, обеспечивающего высокий уровень прибыльности (вознаграждение – до 350 миллионов долларов).

Помимо этого, Сундай Пичаи ежегодно будет получать зарплату в размере 2 миллионов долларов. Ещё 84 миллиона долларов он получает акциями как генеральный директор одновременно и Google, и Alphabet. Стоит понимать, что подобная практика вознаграждений генеральным директорам – обычное дело для крупных компаний. Компании стараются удержать топ-менеджеров, мотивируя их за счёт дополнительных выплат в случае высокой эффективности. При этом акции, которые получит Пичаи, не будут сразу доступны к продаже, чтобы генеральный директор думал о долгосрочном росте компании.