США одобрили экспорт этих чипов Китаю, но крупные заказы так и не поступили

Компания NVIDIA прекратила производство экспортных чипов H200 для центров обработки данных, которые планировалось поставлять Китаю. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные источники. По данным издания, компания перераспределила производственные мощности для ускорения разработки аппаратного обеспечения следующего поколения Vera Rubin, из-за чего производство H200 для китайского рынка приостановлено. Такое решение было принято из-за отсутствия крупных заказов на поставку ИИ-чипов.

Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Financial Times напоминает, что ещё в прошлом году США всё-таки одобрили экспорт H200 в Китай. С тех пор китайские компании не разместили ни одного крупного заказа. Первые и последние экспортные лицензии были выданы NVIDIA на прошлой неделе, но заказанные партии небольшие, поэтому сохранение текущих темпов производства экспортных чипов нецелесообразно. При этом, как заявил в прошлом месяце представитель Министерства торговли США, у них до сих пор нет информации о продаже экспортных H200 китайским клиентам.

США регулируют экспорт высокопроизводительных ИИ-чипов на подобие H200, которые в настоящее время считаются передовыми. Вашингтон стремится не допустить бесконтрольного распространения своих технологий по всему миру, поскольку это может ударить по конкурентоспособности американской продукции.