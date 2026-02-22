Инцидент произошёл ещё в 2019 году, но судебные разбирательства продолжаются до сих пор

Суд в США подтвердил обязательства Tesla о выплате компенсации в размере 243 миллионов долларов по делу о дорожно-транспортном происшествии в 2019 году с участием автомобиля Model S, управляемого автопилотом. В результате аварии 7-летней давности погибла 22-летняя девушка, а её парень получил серьёзные травмы. Tesla пыталась оспорить решение о выплате компенсации, но суд счёл, что компания не предоставило новых аргументов. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Tesla по решению суда присяжных признана частично виновной в аварии, поскольку управление электрокаром осуществлялось её автопилотом. Компания должна семье пострадавших компенсацию в размере 42,6 миллионов долларов (19,5 и 23,1 миллионов долларов). Помимо этого, ещё 200 миллионов долларов взыскивают с компании в качестве штрафных санкций.

Позиция автопроизводителя заключается в том, что именно безрассудные действия водителя Model S стали причиной аварии, а сама компания не должна нести никакой ответственности. Дело в том, что водитель отвлёкся от руля, наклонившись, чтобы взять упавший на пол телефона, рассчитывая на способность автопилота самостоятельно справиться с управлением и притормозить в случае необходимости.

Судя по всему, Tesla не откажется от судебных разбирательств и продолжит оспаривать решение судебных инстанций США в попытке убрать репутационное пятно и не выплачивать компенсацию на сумму более 200 миллионов долларов.