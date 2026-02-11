По мнению юристов, такие сжатые сроки не предоставляют компаниям какую-либо возможность оспорить блокировку

Правительство Индии объявило о новых изменениях в регулировании социальных сетей, направленные на ужесточение контроля в информационном пространстве. Индийские регуляторы требуют от социальных сетей удалять контент, признанный правительством неправомерным, в течение 3 часов. До недавних пор на это давалось 36 часов, что соответствовало международной практике интернет-регулирования. Власти страны не объяснили причину, по которой вводятся соответствующие изменения. Источник изображения: ReutersПартнёр юридической фирмы Panag & Babu (Индия) Акаш Кармакар в комментарии Reuters отметил, что новые сроки удаления контента нереалистичные. По его мнению, социальные сети не смогут в течение 3 часов приложить какие-либо «умственные усилия или реальные возможности», чтобы проверить законность решения правительства и оспорить блокировку. Проще говоря, у социальных сетей не остаётся выбора, кроме как удалить контент по первому требованию без разбирательств.

Reuters отмечает, что Индия является одной из стран с наиболее жёстким регулированием контента в социальных сетях. Количество удаляемого контента в год оценивается десятками тысяч. Впрочем, новые правила также предусматривают изменения, направленные на смягчение правил. Так, например, теперь от авторов контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, требуют маркировать его «заметной отметкой». До этого власти имели более конкретное требование – 10% от объёма изображения или продолжительности видео должны маркироваться соответствующим образом.