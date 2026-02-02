Компания Rolls‑Royce при поддержке британского правительства планировала реализовать эту концепцию, но не нашла партнёров

Издание The Telegraph, ссылаясь на собственные источники, пишет, что компания Rolls‑Royce (Великобритания) приостановило реализацию своего проекта по созданию небольшого ядерного реактора для отправки на Луну уже в 2029 году. Предполагалось, что ядерный реактор можно будет использовать для обеспечения электроэнергией будущих лунных баз или долгосрочных экспедиций. Источник изображения: BloombergПроект в своё время привлёк внимание Космического агентства Великобритании (UK Space Agency), в связи с чем британская компания получила финансирование в размере 2,9 миллионов фунтов стерлингов. Однако, по данным издания, Rolls‑Royce не удалось найти достаточное число партнёров для его реализации, поэтому проект приостановлен.

Источники издания подчеркнули, что британская компания полностью не отказывается от концепции небольшого ядерного реактора для Луны. Восстановление проекта возможно в том случае, если компании удастся найти партнёров для его реализации.

The Telegraph акцентирует внимание на том, что Великобритания не единственная страна, в которой планировали отправку ядерного реактора на Луну. Аналогичные амбиции есть и у США, которые к тому же обладают более развитой аэрокосмической промышленностью.