Nacvark
В Балтийском море у берегов Латвии повредили подводный кабель
Это первый инцидент в этом году, но второй за последнюю неделю

Государственная полиция Латвии сообщила об инциденте 2 января 2026 года, недалеко от берегов Лиепаи, где был повреждён подводный кабель «Швентойи (Литва) – Лиепая», принадлежащий частной компании. По факту инцидента было начато расследование в тесной координации с Береговой охраной и Вооружёнными силами.

В пресс-релизе правоохранительных органов отмечают, что в ходе расследования органы безопасности поднялись на борт судна, которое пришвартовали в порту Лиепаи. Маршрут судна проходил недалеко от места обрыва, совпав по времени с этим инцидентом. При этом Рига не стала задерживать судно или его экипаж, поскольку все они активно сотрудничают с полицией.

Латвийская полиция возбудила уголовное дело по обвинению в умышленном повреждении электросети, общественной сети электронных коммуникаций, сети отопления, газопровода, нефтепровода или трубопровода для нефтепродуктов или его оборудования. В настоящее время расследование продолжается для выяснения всех обстоятельств.

Последний раз подводный кабель повредили 31 декабря 2025 года в Финском заливе. Впоследствии финляндская пограничная охрана провела операцию по высадке на судно Fitburg, на борту которого находились в том числе россияне. Хельсинки задержали судно из-за подозрительной активности в районе обрыва кабеля.

#латвия #подводный кабель
Источник: vp.gov.lv
