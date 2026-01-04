Испытания прошли в преддверии государственного визита президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в Китай

Сегодня, около 07:50 утра по местному времени (01:00 по МСК), Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провела ракетные испытания, запустив из Пхеньяна сразу несколько баллистических ракет. Запуск ракет, как сообщает Министерство обороны Южной Кореи, был осуществлён в сторону Японского моря.

В материале издания Reuters отмечают, что это первый за последние два месяца запуск КНДР баллистических ракет. Южнокорейское оборонное ведомство усилило наблюдение и активно обменивается информацией по этому поводу с США и Японией. На момент появления первых публикаций в СМИ ракеты уже упали. Последний раз КНДР запускала ракеты ещё в ноябре прошлого года.

Примечательно, что испытания прошли в преддверии государственного визита президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в Китай. Ожидается, что уже сегодня китайский лидер Си Цзиньпин примет южнокорейского президента Ли Чжэ Мёна. В Сеуле рассчитывают, что Пекин проявит свою «роль в содействии миру на Корейском полуострове». При этом нет информации, о чём именно планируют говорить политики.