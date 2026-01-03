Вполне вероятно, что дата-центр построят на базе Редстоунского арсенала Армии США

Вчера на сайте Министерства обороны США сообщили о заключении контракта со строительной компанией BL Harbert International LLC (основной подрядчик американского правительства по строительным проектам) на переоборудование существующих административных помещений в центр обработки данных и лаборатории. Общая стоимость контракта составляет 171,5 миллионов долларов.

Отмечается, что работы будут проходить в Хантсвилле, штат Алабама, вплоть до 21 апреля 2028 года. На момент заключения контракта Пентагон уже успел выделить BL Harbert International часть средств на военное строительство, разработки, испытания и анализ.

Примечательно, что в Хантсвилле расположен только один, но крупный военный объект – Редстоунский арсенал (Redstone Arsenal) армии США. Судя по всему, именно на этом объекте строители переоборудуют часть административных помещений в дата-центры. Впоследствии помещения под дата-центры могут быть оборудованы соответствующим оборудованием либо самим Пентагоном, либо профильными компаниями на условиях аренды.

В октябре уже была новость о том, что Военно-воздушные силы США планируют размещать на своих военных базах дата-центры.