Президент США Дональд Трамп, судя по всему, полностью поддерживает такую практику

Американский телеканал Fox News опубликовал материал, в котором рассказал о ситуации с новыми штрафами для владельцев ветровых электростанций. Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США подала в суд на компанию Ørsted Onshore North America, владеющую ветряными турбинами, поскольку их оборудование привело к гибели двух белоголовых орлов.

Федеральная служба предлагает штрафовать компанию на 16 тысяч долларов за каждого «отстреленного» орла. Таким образом, за двух сбитых турбиной орлов Ørsted Onshore North America придётся заплатить чуть более 32 тысяч долларов. При этом служба полагается на Закон о защите белоголовых орлов, согласно которому «случайный отлов» оценивается именно в эту стоимость.

Fox News акцентирует внимание на том, что это не первый случай, когда белоголовые орлы сталкиваются с ветряными турбинами. Нюанс в том, что ещё недавно американские власти не привлекали к ответственности «зелёные компании», ведь это могло отпугнуть их от инвестиций в данную отрасль на территории США.

Администрация президента США неоднократно критиковала производителей «зелёной энергии». Министр внутренних дел США Дуг Бургум считает, что проекты по строительству солнечных и ветровых электростанций дестабилизируют энергетическую систему страны и приводят к росту цен на электроэнергию. Сам Трамп, по всей видимости, также разделяет эту позицию.

Дональд Трамп прокомментировал материал Fox News, опубликовав фотографию с орлами вокруг ветровой электростанции со следующей подписью: «Убивают миллионы птиц!».