Nacvark
Корпус морской пехоты США проводит учения по перехвату судов в Карибском море
Военные учения проводятся на фоне растущей напряжённости в регионе

Корпус морской пехоты США проводит в Карибском море учения, в ходе которых отрабатывает операции по перехвату судов с использованием жёстко-корпусных надувных лодок. На опубликованном 22-м экспедиционным корпусом американской морской пехоты видео демонстрируется, как американские военные тренируются брать на абордаж более крупные суда.

Соответствующие учения проходят на фоне растущей напряжённости в регионе, а также как минимум двух известных случаев захвата нефтяных танкеров, вышедших из портов Венесуэлы. Как известно, Пентагон продолжает морскую блокаду венесуэльских портов, задерживая все выходящие суда.

Примечательно, что Армия США совмещает проведение операции по захвату судов с военными учениями. С точки зрения финансирования это говорит о том, что часть средств перераспределят на проведение военных учений именно в Карибском бассейне. Не исключено, что реальные учения по захвату танкеров также будут финансироваться в рамках заложенных государственным бюджетом средств на проведение тренировок.

Ранее издание The Wall Street Journal писало о том, что одному танкеру, вышедшему из портов Венесуэлы, удалось избежать силового захвата из-за демонстрации экипажем российского флага. Позже The New York Times сообщало о включении этого танкера в российскую базу данных коммерческих судов, что может усложнить его захват.

#сша #венесуэла #карибское море #корпус морской пехоты сша
Источник: x.com
Популярные новости

РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
24
Археологи реконструировали найденное в 1927 году в гробнице в Гизе платье из бисерной сетки
1
В NASA рассказали о причине использования экипажем Artemis II старых планшетов на базе Windows
2
Google выпустила приложение для диктовки AI Edge Eloquent без ежемесячной платы
+
Intel выпустила мобильный процессор Core Ultra 7 251HX
+
Новый кроссовер Volga K50 засветился на дорогах Нижнего Новгорода
1
РБК: Рунет в понедельник вечером пережил второй крупный сбой за 3 дня
9
Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-10400 и RTX 3050 6 ГБ в Crimson Desert и ряде других игр
+
Археологи нашли в Центральной Анатолии запечатанный под землёй обугленный хлеб возрастом 5000 лет
+
Первый в России туристический автобус К-5 на газомоторном топливе проходит испытания
+
Dimensity 9600 Pro даст скорость уровня настольных ПК за счёт новой архитектуры и частоты 5 ГГц
+
Уралвагонзавод продолжает наращивать производство многоцелевых вездеходов «Витязь»
+
Intel присоединилась к проекту Илона Маска «Terafab»
+
Bloomberg: стоимость российской нефти марки Urals достигла тринадцатилетнего максимума
+
Эксперт прогнозирует исчезновение массовых VPN в России к концу 2026 года
2
Crystal Dynamics может отложить перезапуск первой Tomb Raider до 2027 года
+
«Ведомости»: мессенджер Max за квартал увеличил показ рекламы в 15 раз
+
Thermalright возродила процессорный кулер Ultra 120 Extreme в двух новых версиях EVO и SNOW
+
Intel продолжит выпускать процессоры Raptor Lake из-за дефицита DDR5
+
Российские сёла и мелкие населенные пункты могут остаться без интернета из-за реформы телеком-рынка
+

Популярные статьи

12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
10
«Legacy of Kain: Defiance Remastered» — очень краткий обзор игры
1
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
62
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
4
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 3
6

Сейчас обсуждают

IRanPast
02:46
Это заместо коврика для мыши. Нифига ты современных технологиях не шаришь )
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
linux4ever
01:31
Ты вот про этих красноглазых, у которых в июне было: >Tech stack: MS Windows Servers, MS Active Directory, MS Exchange, MS SCOM, MS SCCM, Commvault, VMWare. А потом через месяц ВНЕЗАПНО: >Tech stac...
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
linux4ever
01:30
Так ковыряют в основном чудо-роутеры от китайцев, для которых твои друзья вендузятники лепили паршивку в стиле "ничего не знает, всюду лезет."
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
linux4ever
01:24
🙀🙀🙀🙀🙀
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Dentarg
00:31
В сфере законного доступа к персональным данным без согласия пользователей?
Япония упростила доступ к персональным данным без согласия пользователей для развития ИИ-технологий
Dentarg
00:11
пощупал-пощупал)
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Dentarg
00:10
Даже из успешно импортозамещённого львиная доля позиций - отечественные корпуса и в лучшем случае простейшая электрика с полностью импортной начинкой.
Уровень импортозамещения в морском приборостроении в России составляет ниже 40%
Ian Murdock
00:09
Чел админил максимум 2000 винду, но лезет в споры. 2013-й сервер хоть пощупал?
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Dentarg
00:06
Хорошо, задраен, никто ничего не ковыряет, только в заднем проходе ковыряется. Успокоился?
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Ian Murdock
23:59
Ковыряешься ты у себя в заднем проходе! Я тебе уже писал, что порт ssh наглухо сейчас задраен! Какой ты по нему подбор паролей будешь делать, если порт закрыт?
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
