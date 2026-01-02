Военные учения проводятся на фоне растущей напряжённости в регионе

Корпус морской пехоты США проводит в Карибском море учения, в ходе которых отрабатывает операции по перехвату судов с использованием жёстко-корпусных надувных лодок. На опубликованном 22-м экспедиционным корпусом американской морской пехоты видео демонстрируется, как американские военные тренируются брать на абордаж более крупные суда.

Соответствующие учения проходят на фоне растущей напряжённости в регионе, а также как минимум двух известных случаев захвата нефтяных танкеров, вышедших из портов Венесуэлы. Как известно, Пентагон продолжает морскую блокаду венесуэльских портов, задерживая все выходящие суда.

Примечательно, что Армия США совмещает проведение операции по захвату судов с военными учениями. С точки зрения финансирования это говорит о том, что часть средств перераспределят на проведение военных учений именно в Карибском бассейне. Не исключено, что реальные учения по захвату танкеров также будут финансироваться в рамках заложенных государственным бюджетом средств на проведение тренировок.

Ранее издание The Wall Street Journal писало о том, что одному танкеру, вышедшему из портов Венесуэлы, удалось избежать силового захвата из-за демонстрации экипажем российского флага. Позже The New York Times сообщало о включении этого танкера в российскую базу данных коммерческих судов, что может усложнить его захват.