Его разработали в Албании, но страна заявила о планах совместного производства с Хорватией и Косово

Исполняющий обязанности министра обороны Албании Эюп Македончи в эфире албанского телевидения поделился эксклюзивной информацией о планах страны по производству бронированных автомобилей с усиленной противоминной защитой (MRAP) SHOTA. Причём он подчеркнул, что производства наладят сразу в нескольких странах Балканского полуострова.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры, которые позволят наладить производство албанских броневиков в Хорватии и Косово. Македончи акцентирует внимание на том, что это первый случай на Балканах, когда сразу три балканские страны договорятся о совместном производстве броневиков для своих вооружённых сил.

Причём Албания не просто пытается продать локализацию своих броневиков, а рассматривает равноправное сотрудничество с соседними странами. Албанский министр объясняет, что обсуждается следующий формат партнёрства: одна часть бронемашины будет производиться в Албании, другая – в Хорватии, а третья – в Косово.

SHOTA представляет собой бронемашину с V-образным корпусом для отражения взрывов и усовершенствованную броню для баллистической защиты. Сам автомобиль оснащается современными системами связи и навигации, которые упрощают координацию в условиях боевых действий. Бронеавтомобиль весом 13 тонн размещается на колёсном шасси формулы 4x4 или 6x6 с основным вооружением в виде 7,62×39 мм пулемёта и возможностью установки небольшого артиллерийского ствола.