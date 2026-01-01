По крайней мере, ограниченная партия беспилотников у страны имеется

На авиабазе Военно-воздушных сил Венесуэлы «Эль Либертадор» обнаружили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Mohajer-6 иранского производства, способные выполнять задачи по наблюдению и разведке. Об этом сообщает издание The War Zone, публикуя распространённые в социальных сетях фотографии.

В материале издания подчёркивают, что нет официальной информации о поставках БПЛА из Ирана, но, по крайней мере, ограниченная партия Mohajer-6 у Венесуэлы всё же имеется. Предполагается, что интерес Каракаса к иранским БПЛА появился ещё в 2020 году. Фотографии дронов с авиабазы указывают на то, что операторы периодически проводят учебные полёты.

Впервые Mohajer-6 был представлен Ираном в 2016 году, после чего, через два года началось серийное производство БПЛА. Управление дронами осуществляется операторами по прямой видимости или с помощью встроенного автопилота по заданному маршруту. Беспилотники можно использовать как для наведения других дронов, так и для нанесения ударов малогабаритными управляемыми боеприпасами.

The War Zone акцентируют внимание на том, что БПЛА Mohajer-6 имеет своё место в современных условиях боевых действий, где данные дроны могут заменить возможности традиционной тактической авиации. Помимо этого, венесуэльская армия может использовать их в патрулировании побережья или внутренних границ, предотвращая возможные высадки десанта.