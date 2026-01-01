Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
The War Zone: Венесуэла получила на своё вооружение иранские БПЛА Mohajer-6
По крайней мере, ограниченная партия беспилотников у страны имеется

На авиабазе Военно-воздушных сил Венесуэлы «Эль Либертадор» обнаружили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Mohajer-6 иранского производства, способные выполнять задачи по наблюдению и разведке. Об этом сообщает издание The War Zone, публикуя распространённые в социальных сетях фотографии.

В материале издания подчёркивают, что нет официальной информации о поставках БПЛА из Ирана, но, по крайней мере, ограниченная партия Mohajer-6 у Венесуэлы всё же имеется. Предполагается, что интерес Каракаса к иранским БПЛА появился ещё в 2020 году. Фотографии дронов с авиабазы указывают на то, что операторы периодически проводят учебные полёты.

Впервые Mohajer-6 был представлен Ираном в 2016 году, после чего, через два года началось серийное производство БПЛА. Управление дронами осуществляется операторами по прямой видимости или с помощью встроенного автопилота по заданному маршруту. Беспилотники можно использовать как для наведения других дронов, так и для нанесения ударов малогабаритными управляемыми боеприпасами.

The War Zone акцентируют внимание на том, что БПЛА Mohajer-6 имеет своё место в современных условиях боевых действий, где данные дроны могут заменить возможности традиционной тактической авиации. Помимо этого, венесуэльская армия может использовать их в патрулировании побережья или внутренних границ, предотвращая возможные высадки десанта.

#иран #бпла #венесуэла
Источник: twz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter