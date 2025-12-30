Такую оценку дают китайские эксперты, учитывая технологическое развитие Токио

Правительство Японии имеет не только политическую мотивацию, но и технические возможности для разработки ядерного оружия менее чем за три года. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP), ссылаясь на китайских экспертов в области ядерной энергетики.

В материале издания напоминают, что ещё в 2023 году известный бывший Государственный секретарь США (1973 - 1977 годы) Генри Киссинджер прогнозировал становление Японии как ядерной державы в течение пяти лет. В прошлом месяце премьер-министр Японии Санаэ Такаичи подняла вопрос возможности пересмотра Токио трёх неядерных принципов: не иметь, не производить и не допускать размещения ядерного оружия на территории страны. Помимо этого, высокопоставленный чиновник из кабинета премьер-министра, консультирующий Такаичи по вопросам политики безопасности, выразил мнение, что Японии стоит обладать ядерным оружием на фоне сложной обстановки в сфере безопасности.

Китайские эксперты в области ядерной энергетики считают, что теоретически у Японии есть все возможности для того, чтобы создать ядерное оружие в течение трёх следующих лет – к 2028 году. На территории страны имеется множество атомных электростанций, специалистов и исследовательских институтов в области ядерной энергетики. Более того, в городе Роккасё (префектура Аомори) расположен крупный ядерный топливный комплекс, занимающийся в том числе обогащением урана и производством ядерного топлива.

Однако, несмотря на всё вышеперечисленное, пока нет объективных данных о том, что Япония создаёт или планирует создавать ядерные боеголовки, хотя такие возможности у Токио присутствуют. Единственное препятствие – политическая воля.