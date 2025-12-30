В Тегеране подтвердили получение первых сигналов со спутников, запущенных с помощью ракеты «Союз-2.1б».

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Саттар Хашеми, чьи слова приводят в местных СМИ, сообщил об успешном приёме первых сигналов от трёх спутников Paya, Zafar-2 и Kowsar иранского производства. Спутники были выведены на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б», запущенной с космодрома «Восточный» в России.

Иранский министр объясняет, что получение первых сигналов от всех трёх спутников подтверждает их техническую исправность, а также надлежащую работу после вывода на орбиту. Таким образом, вывод спутников на орбиту с российского космодрома произошёл успешно, после чего они начали функционировать и подавать сигналы.

Саттар Шахеми подчеркнул, что успешный вывод спутников на орбиту закладывает основу для дальнейшего технического мониторинга, стабилизации и начала следующих этапов запланированных спутниковых миссий. Как известно, спутники были построены частными компаниями и предусмотрены для работы на низкой околоземной орбите (около 500 километров над Землёй). Они предназначены для сбора данных об окружающей среде, необходимой для сельского хозяйства и отслеживания стихийных бедствий.