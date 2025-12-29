На опубликованных в сети кадрах заметны неразорвавшиеся боевые части ракет

На прошлой неделе Армия США по приказу президента Дональда Трампа нанесла удар по боевикам в Нигерии, связанных с террористическими организациями. Удар был осуществлён в координации с правительством Нигерии, которое ожидает продолжение американских атак. При нанесении ударов США применяли крылатые ракеты большой дальности BGM-109 Tomahawk, часть из которых, судя по всему, не сработала.

Издание Defence Blog публикует распространённые исследователем военных конфликтов Тревором Боллом кадры, где заметны неразорвавшиеся боевые части от крылатых ракет Tomahawk. Всего местные жители нашли три неразорвавшиеся боевые части. Это говорит по крайней мере о трёх несработавших ракетах, которые могли лишь повредить конструкцию здания без последующей детонации.

Бывший специальный помощник губернатора штата Квара по вопросам безопасности Таджудин Алаби также подтвердил, что 25 декабря местные жители слышали три взрыва около 21:00 по местному времени. Ракеты попали по зданиям, повредив их в нескольких местах, но сообщений о погибших не поступало. При этом около пяти зданий всё же были разрушены. Остатки ракет, которые Алаби описывает как «бомбу», также обнаружили в местном отеле Offa Central Hotel.