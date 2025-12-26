Сайт Конференция
Nacvark
В КНДР планируют увеличить производство ракет и боеприпасов в ближайшие 5 лет
Конкретный план будет утверждён на предстоящем в начале 2026 года съезде

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил крупные военно-промышленные предприятия страны Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), заявив о необходимости увеличения производства ракет и боеприпасов в ближайшие пять лет. По его словам, это обусловлено необходимостью удовлетворения будущих потребностей.

Ким Чен Ын подчёркивает, что производство ракет и боеприпасов играет основное значение для сдерживания будущих военных конфликтов. По этой причине он видит необходимость в открытии новых предприятий, специализирующихся на выпуске снарядов.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК), лидер страны одобрил проект документов по плану модернизации ключевых военно-промышленных предприятий, который представят на предстоящем съезде партии. Издание Reuters пишет, что, как ожидается, 9-й ключевой съезд партийного аппарата состоится в начале 2026 года.

Говоря о текущем уровне производство, Ким Чен Ын «высоко ценит» усилия оборонно-промышленного комплекса по выполнению пятилетнего плана, утверждённого на прошлом партийном съезде. Таким образом в этом году в КНДР подходит к концу очередной пятилетний план, по итогам которого начинается планирование нового.

#кндр
Источник: kcna.kp
