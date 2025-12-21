Компания не стесняется открыто говорить, что готова оснастить их карабинами M4 и отправить в бой

Пока по всему миру сотни компаний разрабатывают человекоподобных роботов для использования их в промышленности, стартап Foundation из США поставил себе амбициозную сеть: создать 50 тысяч военных роботов к 2027 году. Руководство компании открыто заявляет, что готово дать своим роботам карабины M4 и отправить их принимать участие в боевых действиях.

Foundation уже создала человекоподобного робота Phantom ростом 175 сантиметров и весом 82 килограмма. По мнению генерального директора компании Санкает Патака, нужно быть готовыми предоставить американской армии новый инструмент для ведения боевых действий. Справедливости ради, компания также разработала всего за 18 месяцев промышленного робота, участвующего в производстве на неназванных площадках.

Возвращаясь к теме военных роботов, Патак ставит цель произвести 40 единиц Phantom в этом год, порядка 10 тысяч в следующем, а уже в 2027 году – ещё целых 40 тысяч. Руководитель компании признаёт, что поставленная цель амбициозна, но, по его мнению, вполне себе осуществима. Среди преимуществ компании – наличие в штате бывших сотрудников Tesla, 1X, Boston Dynamics и SpaceX.

Foundation не планирует продавать своих роботов, поэтому им не нужны заказы на производство. Вместо этого компания хочет получить около пяти крупных клиентов, готовых брать в аренду десятки тысяч роботов за сотни миллионов долларов в год.

Санкает Патак уверен, что если бы Пентагон приобрёл их роботов для своих военных миссий – риски возникновения новых конфликтов в мире снизились бы. Сам факт наличия у американской армии сотен тысяч человекоподобных роботов, готовых к боевым действиям, мог бы сдержать потенциального противника от начала боевых действий, ведь потери США будут измеряться в долларах, а не людях.