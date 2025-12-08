Об этом дроне не так много информации, но впервые его заметили ещё в феврале

На вооружение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) поступил ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Hadid-110, оснащённый реактивным двигателем и технологиями малозаметности. Об этом сообщает издание Tehran Times.

Hadid-110 внешне имеет сходство с дронами серии Shahed, но ключевое отличие именно в оснащении реактивным двигателем. Новый двигатель обеспечивает большую скорость, позволяющую быстрее достигать обозначенных целей. Помимо этого, конструкция дрона-камикадзе спроектирована так, чтобы снизить эффективную площадь рассеивания (показатель радиолокационной заметности цели). Такой подход делает заблаговременное обнаружение дрона менее вероятным, что сокращает время для реагирования.

Реактивный БПЛА также не требует для запуска специальной взлётно-посадочной полосы или сложной стартовой площадки. Его запуск возможен из любой точки без специально подготовленной инфраструктуры.

Впервые в СМИ обратили внимание на Hadid-110 ещё в феврале этого года. Тем не менее, сейчас дрон поступает на вооружение КСИР Ирана, что указывает на его готовность к применению в специальных операциях. Очевидно, что речь идёт не о такой массовой разработке, как Shahed, но Hadid-110 вполне может применяться в сочетании с ними для повышения вероятности поражения цели.