Пилот смог катапультироваться, но был доставлен в больницу с травмами

Утром в среду (21:45 по московскому времени) в штате Калифорния, недалеко от национального парка Долина Смерти, потерпел крушение истребитель F-16C Fighting Falcon эскадрильи Thunderbirds Военно-воздушных сил США, осуществлявший учебно-тренировочный полёт. В сети опубликовали кадры, на которых демонстрируется падение истребителя в отдалённой пустынной местности.

Как сообщают местные СМИ, пилот истребителя благополучно сумел катапультироваться. Его доставили в местную больницу с не угрожающими жизни травмами, где оказывают дальнейшую медицинскую помощь. На месте падения F-16C возникло возгорание, но оно было оперативно локализовано сотрудниками пожарной службы.

О причинах крушения американского истребителя не сообщается. По факту инцидента проводится расследование. Следует отметить, что это редкий случай, когда истребитель F-16 терпит крушение на территории США, тем более вне выполнения боевой задачи. Как минимум за последние несколько лет о таких инцидентах не сообщалось.