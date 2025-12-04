Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F-16 во время учебного полёта
Пилот смог катапультироваться, но был доставлен в больницу с травмами

Утром в среду (21:45 по московскому времени) в штате Калифорния, недалеко от национального парка Долина Смерти, потерпел крушение истребитель F-16C Fighting Falcon эскадрильи Thunderbirds Военно-воздушных сил США, осуществлявший учебно-тренировочный полёт. В сети опубликовали кадры, на которых демонстрируется падение истребителя в отдалённой пустынной местности.

Как сообщают местные СМИ, пилот истребителя благополучно сумел катапультироваться. Его доставили в местную больницу с не угрожающими жизни травмами, где оказывают дальнейшую медицинскую помощь. На месте падения F-16C возникло возгорание, но оно было оперативно локализовано сотрудниками пожарной службы.

О причинах крушения американского истребителя не сообщается. По факту инцидента проводится расследование. Следует отметить, что это редкий случай, когда истребитель F-16 терпит крушение на территории США, тем более вне выполнения боевой задачи. Как минимум за последние несколько лет о таких инцидентах не сообщалось.

#сша #f-16 #ввс сша
Источник: newsweek.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые данные подтвердили прибытие 3I/ATLAS в нашу Солнечную систему гораздо раньше июля 2025 года
+
В MWM предположили, что в России началось производство первой партии истребителей Су-35 для Ирана
+
Впервые в истории МКС все стыковочные узлы станции заняты космическими кораблями
1
NVIDIA выпустила первый драйвер серии 590 без поддержки видеокарт Maxwell, Pascal и Volta
+
При разработке Windows 11 ветеран Microsoft предложил использовать стратегию времён Windows XP
8
Portronics выпустила аккумуляторные батареи Lithius Cell форматов AA и AAA с разъемом USB Type-C
+
Samsung завершила разработку чипов стандарта HBM4
+
Бельгия выдвинула условия ЕС по использованию замороженных российских активов
+
В Перу нашли затерянный «город в облаках» — 100 древних построек цивилизации Чачапойя
1
The Financial Times: В НАТО рассматривают возможность упреждающего удара по России
4
Опубликован список наиболее популярных видеокарт и востребованных компонентов игровых ПК в Steam
4
Российские дроны «Герань» оснастили ракетами класса «воздух-воздух»
+
В ВТБ заявили о «ненастоящем» курсе рубля и призвали признать наличие проблемы курсообразования
7
Военный эксперт Коц: новый немецкий танк Leopard 2A8 оказался дороже истребителя Су-35
+
4000-летний кувшин с остатками поминальной трапезы озадачил археологов
+
WSJ: Судан предложил России разместить военную базу у Красного моря в обмен на истребители
+
Российские учёные создали компактный плазменный двигатель для малых спутников
+
Недвоичные комплекты ОЗУ продаются ощутимо дешевле стандартных наборов
+
Подросток из США создал выдерживающую огромный вес фигуру оригами и заинтересовал инженеров
+
Плата за свет может вырасти по всей России из-за долгов Северного Кавказа
8

Популярные статьи

Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ
18
3I/ATLAS — как NASA вычисляет траекторию и возможны ли манипуляции
8
Краткий обзор трилогии «Dead Space» со взглядом из 2025 года
3
Оплата криптой в магазинах РФ без переплаты по USDT - Пятерочка, OZON, AliExpress с выгодным курсом
6
«Медленные лошади» 5 сезон — все еще держит марку (краткий обзор сериала)
+
Обзор ноутбука-транформера NinKear YBOOK 15
+

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
02:55
За 4 года использования, ничего не отвалилось. Корсар кстати у меня свистел и трещал, почему? Получается качество БП у корсаров оставляет желать лучшего.
Обзор и тестирование блока питания Deepcool DQ750-M-V2L WH (80 Plus Gold)
Роман Кудлай
01:59
Научите кто-нибудь, его пользоваться скриншотами, ну или на крайний случай, фокусироваться на экране при фотографировании этого самого экрана (даты в углу и общая мыльность навевает ностальгические во...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Сергей Анатолич
01:55
Золотой рубль это не золотая монета. Это виртуальная мера стоимости при которой 1 рубль соответствовал, в то время, 0,222168 граммам чистого золота. Это решение было предпринято после отмены привязки ...
В ВТБ заявили о «ненастоящем» курсе рубля и призвали признать наличие проблемы курсообразования
Kaabar
01:32
Когда они уже нажрутся все эти майнеры и иишники.
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
32Влад32
00:53
Жадность погубит человечество.
В драйверах NVIDIA 590 для Linux прекращают поддержку видеокарт GeForce GTX 900 и GTX 10
32Влад32
00:53
Жадность погубит человечество.
Обновлённый список совместимых с Windows 11 процессоров Intel выглядит запутанным и неточным
Илья Булавский
00:00
Ryzen 5 3600 решала!
Tom's Hardware назвали топ-5 бюджетных процессоров для сборки игрового ПК в ноябре 2025 года
beastly77
22:54
весь этот трёп есть ничто иное, как подготовка к антиконституционному цифровому рублю
В ВТБ заявили о «ненастоящем» курсе рубля и призвали признать наличие проблемы курсообразования
ark-bak
22:35
Цена. Об этом недостатке речь?
ASUS отзывает свои премиальные видеокарты RTX 5090 ROG MATRIX из-за некоего технического недостатка
Ключи к очку Бернигана
22:21
Этот уродец сбежал с клизмирования.
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter