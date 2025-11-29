Произошло это на фоне недавней стрельбы у Белого дома с участием мигранта

Начальник Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозеф Б. Эдлоу (Joseph B. Edlow) объявил о решении приостановить принятие всех решений о предоставлении убежища до тех пор, пока ведомство не обеспечит максимально возможную проверку каждого иностранца, претендующего на право въезда в штаты. Американский чиновник подчеркнул, что «безопасность американского народа всегда превыше всего».

Принятое решение означает, что теперь в США временно прекратили рассматривать заявления о предоставлении убежища мигрантам. Незадолго до этого Государственный секретарь Марко Рубио (Marco Antonio Rubio) сообщил о прекращении выдачи виз гражданам Афганистана. Оба решения напрямую связаны с недавней стрельбой недалеко от Белого дома.

Несколько дней назад в Вашингтоне, недалеко от Белого дома, произошла стрельба, в результате которой тяжёлые ранения получили два военнослужащих Национальной гвардии США. Как оказалось позже, стрелявшим был афганец, получивший политическое убежище и переехавший в штаты в 2021 году, когда в Афганистане произошла смена власти. Позже президент США Дональд Трамп обвинил экс-президента Джо Байдена в бесконтрольной миграционной политике, пообещав приостановить приём мигрантов из стран «третьего мира».