В течение всего следующего года 36 инструкторов станут экзаменаторами единожды в неделю

Министерство обороны Великобритании в следующем году отправит 36 военных инструкторов в командировку для принятия экзаменов по вождению у граждан. Об этом сообщает издание UK Defence Journal, ссылаясь на информацию от британского правительства.

Из-за нехватки количества экзаменаторов, принимающих экзамены по вождению у граждан, время ожидания зачёта увеличилось, поэтому Агентство по стандартам водителей и транспортных средств (DVSA) обратилось за помощью к военным. Британское оборонное ведомство согласилось оказать поддержку в течение всего следующего года, выделив часть военных инструкторов для принятия экзаменов по вождению у граждан. Военные будут принимать экзамены один раз в неделю, то есть всего 52 дней в году.

Единственное условие – военным должны выплачивать зарплату на условиях предельной стоимости. Расходы на себя возьмёт Казначейство Великобритании.

С июля прошлого года DVSA наняло на работу 344 экзаменаторов, но 118 из них не были аттестованы и уволились во время обучения. В конечном итоге за год прирост экзаменаторов составил с 1439 до 1485 человек, чего недостаточно, чтобы покрыть существенный спрос на сдачу экзаменов по вождению. По этой причине британские власти работают над решением проблемы, в том числе за счёт привлечения военных к приёму экзаменов по вождению.