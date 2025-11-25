На вооружении страны пока нет кораблей, сопоставимых по размеру с запланированными к приобретению

Министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о намерениях Стокгольма приобрести четыре крупных фрегата, длина которых составит около 120 метров. Шведское правительство планирует объявить о конкретном корабле уже к следующему году.

Шведский министр объясняет, что в идеале хочет предоставить решение, которое позволит Военно-морским силам Швеции получить два фрегата к 2030 году, а ещё два – к 2035 году. При этом, как стало понятно из французского министра обороны Катрин Вотрен, во Франции претендуют на место поставщика, предлагая свои фрегаты Frégate de Défense et d'Intervention (fFDI) длиной более 120 метров.

Йонсон отметил, что приобретение четырёх крупных кораблей также является шагом в сторону интеграции в систему противоракетной обороны НАТО. Таким образом, при выборе новых крупных кораблей будет делаться и на возможностях противовоздушной обороны.

На текущий момент ВМС Швеции обладают достаточно небольшими кораблями. Самым большим кораблём шведского флота считается корвет Visby длиной около 72 метра, построенный в количестве пяти единиц. Суммарно ВМС Швеции располагают 5 подводными лодками, 11 корветами (шесть из них устаревшей модели), 12 патрульными кораблями и сотнями десантных катеров. Пополнение шведского флота четырьмя крупными фрегата значительно усилит его возможности.