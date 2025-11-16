Израильские военные внесли определённые изменения в боеголовку

В Израиле модернизовали ракеты AIM-9M Sidewinder класса «воздух – воздух» для более эффективного применения против ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Shahed-136 иранского производства. Об этом сообщает издание The War Zone, ссылаясь на отчёт Института исследований внешней политики (FPRI).

Согласно отчёту, была модернизована головка самонаведения ракеты, о чём свидетельствует эффективность применения AIM-9M израильскими военно-воздушными силами во время отражения атак Ирана. При этом отмечается, что Израиль ещё не поделился своей технологией с союзниками, даже со своим стратегическим партнёром в лице США.

Остаётся неясным, что именно было модифицировано – аппаратное или программное обеспечение, но, так или иначе, модификация позволяет более эффективно применять ракеты AIM-9M против мелких и медленно летящих целей вроде БПЛА. FPRI призывают Израиль поделиться своим опытом модернизации ракет класса «воздух – воздух» с партнёрами, такими как США, поскольку AIM-9M по-прежнему является актуальным перехватчиком, хотя американская армия не могла так эффективно сбивать ими дроны. Впрочем, США уже работают над недорогой 70-мм ракетой FALCO, которая предназначена для борьбы с БПЛА.