Граница усиливается для сдерживания нелегальной миграции

Польша приступила к строительству уже второго четырёхметрового забора в районе Подляского воеводства на границе с Белоруссией. Сетчатое ограждение будет оснащено колючей проволокой и предназначено для сдерживания нелегальных мигрантов, которым удалось пересечь пятиметровый забор вдоль польско-белорусской границы.

Монтаж ограждения инженерными подразделениями начнётся уже в ближайшие дни, а пока были привезены все необходимые для работ строительные материалы. Ожидается, что строительство второй линий заграждений будет завершено к концу января или к началу весны.

Строительство польскими пограничниками новых заграждений вдоль границы с Белоруссией происходит на фоне миграционного кризиса. Нелегальные мигранты пытаются пересечь польскую границу, поэтому их сдерживают с помощью заграждений, которые замедляют пересечение и предоставляют пограничникам время для реагирования.

По состоянию на 11 ноября 2025 года польские пограничники задержали в Подляском воеводстве 1428 человек. За аналогичный период прошлого года было задержано не менее 5015 человек, то есть наблюдается тенденция к снижению количества незаконных пересечений.