Правительственные юристы сошлись во мнении, что применение военной силы на текущий момент невозможно без одобрения Конгресса

Издание CNN, ссылаясь на собственные источники, пишет, что администрация Дональда Трампа в настоящее время не планирует наносить удары по Венесуэле, поскольку не имеет юридических обоснований для подобных атак. На текущий момент американская армия продолжает сохранять активность в Карибском бассейне, нанося удары по подозрительным судам, выходящим в том числе из Венесуэлы.

В материале издания объясняют, что Управление юридического советника Министерства юстиции не смогло найти оснований для нанесения ударов по венесуэльским территориям. Военные имеют юридическое обоснование лишь для нанесения ударов по предполагаемым судам, участвующим в трафике запрещённых веществ. Однако в том случае, если речь будет идти об ударах по территории Венесуэлы – Белому дому необходимо запросить разрешение у Конгресса на применение военной силы.

Источники издания не исключают, что в будущем американская армия всё же приступит к ударам по Венесуэле. По данным издания, Белый дом добивается от Министерства юстиции юридического заключения, которое позволит наносить удары по объектам на территории Венесуэлы без необходимости запрашивать у Конгресса разрешение на применение военной силы.

Ранее Дональд Трамп говорил о том, что не рассматривает в данный момент нанесение ударов по Венесуэле, хотя незадолго до этого допускал расширение операции против картелей вплоть до ударов по суше. Позже американский президент подчеркнул, что даже если бы рассматривал удары по венесуэльским территориям, публично об этом он говорить не станет.