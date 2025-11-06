Разработка ведётся в рамках двухстороннего пакта о сотрудничестве Trinity House

Министр обороны Великобритании Джон Хили, чьи слова приводит издание UK Defence Journal, во время выступления в Палате общин заявил об ускорении программы по разработке новой высокоточной ударной ракеты с дальностью поражения 2 тысячи километров. Ракета разрабатывается совместно с Германией в рамках двухстороннего пакета о сотрудничестве в сфере обороны Trinity House.

Британский министр акцентирует внимание на том, что Trinity House сейчас стал намного важнее, чем год назад, когда страны только подписали его. В мае 2025 года стало известно о планах Великобритании и Германии разработать новую высокоточную ракету в рамках двухстороннего пакта.

Информации о разрабатываемой высокоточной ударной ракете крайне мало. Однако точно известно то, что она способна поражать цели на больших расстояниях, а это, в свою очередь, существенно расширяет европейский арсенал дальнобойных возможностей, ведь сейчас у Европы есть только крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP-EG и Taurus с ограниченной дальностью полёта. Ожидается, что разработка новой ракеты позволит привлечь в оборонный сектор Великобритании и Германии значительные инвестиции, а также создать тысячи квалифицированных рабочих мест.