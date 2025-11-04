Издание Newsweek, проанализировав навигационные сообщения, пишет, что США планируют провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Возможные испытания произойдут после того, как американский президент Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к тестированию ядерного арсенала.
В материале издания сообщается, что запуск МБР возможен с Космической военной базы Ванденберг в Калифорнии. Она пролетит более 6 тысяч километров, достигнув испытательного полигона на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах в центральной части Тихого океана.
Эксперты полагают, что испытания МБР могут провести уже 5 – 6 ноября. В случае, если испытания Minuteman III всё же произойдут, это станет вторым случаем проведения испытаний ядерного арсенала США с сентября, когда подводная лодка запустила баллистические ракеты Trident II D5 в Атлантическом океане. Таким образом, речь идёт о стандартном формате испытаний, без использования ядерной боеголовки.
Ранее министр энергетики США Крис Райт уже говорил о том, что в Вашингтоне не рассматривают проведение ядерных испытаний с цепной реакцией. Позже Дональд Трамп объяснял, что американские военные должны проверять свой ядерный арсенал так, как это делают другие крупные страны, включая Россию и Китай.