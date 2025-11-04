Эксперты полагают, что испытания могут произойти уже на этой неделе

Издание Newsweek, проанализировав навигационные сообщения, пишет, что США планируют провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Возможные испытания произойдут после того, как американский президент Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к тестированию ядерного арсенала.

В материале издания сообщается, что запуск МБР возможен с Космической военной базы Ванденберг в Калифорнии. Она пролетит более 6 тысяч километров, достигнув испытательного полигона на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах в центральной части Тихого океана.

Эксперты полагают, что испытания МБР могут провести уже 5 – 6 ноября. В случае, если испытания Minuteman III всё же произойдут, это станет вторым случаем проведения испытаний ядерного арсенала США с сентября, когда подводная лодка запустила баллистические ракеты Trident II D5 в Атлантическом океане. Таким образом, речь идёт о стандартном формате испытаний, без использования ядерной боеголовки.

Ранее министр энергетики США Крис Райт уже говорил о том, что в Вашингтоне не рассматривают проведение ядерных испытаний с цепной реакцией. Позже Дональд Трамп объяснял, что американские военные должны проверять свой ядерный арсенал так, как это делают другие крупные страны, включая Россию и Китай.