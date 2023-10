Французские спецслужбы сообщают о начале использования Вооруженными силами РФ современных систем РЭБ РБ-109А "Былина" в районе проведения специальной военной операции

Согласно последним данным, поступившим от французских разведывательных служб, Вооруженные силы Российской Федерации активизировали процесс развёртывания современных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в районе проведения специальной военной операции. В частности, речь идет о комплексе РБ-109А "Былина", который является одним из последних достижений российской военной промышленности в области РЭБ.

По информации французской разведки, Министерство обороны России успешно завершило этап испытаний данных систем, и в ближайшем будущем они будут введены в строй на передовой. Это станет значимым шагом в усилении российского военного присутствия и повышении эффективности ведения боевых действий.

Комплекс РБ-109А "Былина" обладает уникальными возможностями по обнаружению и анализу сигналов противоборствующей стороны. В его арсенале есть библиотека полных сигналов, что позволяет быстро и точно определять и подавлять источники радиоэлектронного воздействия. Это достигается благодаря применению алгоритмов искусственного интеллекта, которые анализируют поступающую информацию и самостоятельно выбирают наиболее оптимальные методы подавления.

Основной задачей системы "Былина" является электронное подавление как воздушных, так и наземных целей. Комплекс способен блокировать как атакующие, так и разведывательные действия оппонента, обеспечивая тем самым высокую степень защищенности для российских войск. Благодаря применению технологий искусственного интеллекта, "Былина" самостоятельно выявляет и классифицирует угрозы, предлагая оператору наиболее приоритетные цели для подавления.