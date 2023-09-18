Компания Intel объявила о создании первых стеклянных подложек в индустрии для будущего поколения чипов, что позволит продолжить увеличение числа транзисторов и обеспечит продолжение закона Мура.

Intel представила революционное достижение в области полупроводниковой индустрии, а именно разработку стеклянных подложек для создания чипов будущих поколений. Этот технологический прорыв позволит компаниям увеличивать количество транзисторов на чипах в соответствии с законом Мура, что обеспечит создание ещё более мощных и производительных микропроцессоров.

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Инженеры Intel вложили более десяти лет исследований и разработок, чтобы добиться этого прорыва. В результате стекло было выбрано в качестве идеального материала для подложек благодаря своим уникальным свойствам, включая низкую плоскостность и выдающуюся термическую и механическую стабильность. Эти качества позволили создать подложки с более высокой плотностью интерконнекта, что является критически важным для современных процессоров, состоящих из нескольких кристаллов.

Основным преимуществом стеклянных подложек является их способность обеспечивать высокую плотность соединений внутри чипа. Это особенно актуально в современных системах, где требуется интенсивная передача данных, таких как системы искусственного интеллекта (ИИ). Планируется, что Intel начнет поставку стеклянных подложек на рынок во второй половине текущего десятилетия.

Компания Intel предупреждает, что к 2030 году традиционные органические материалы для подложек достигнут предела возможностей масштабирования транзисторов, что может привести к увеличению энергопотребления и другим негативным аспектам. Стеклянные подложки открывают новые перспективы для развития полупроводниковой промышленности, и Intel видит их как ключевой элемент будущего производства микросхем.

Стеклянные подложки будут особенно полезны в сегментах, где требуется высокая производительность и передача данных, таких как центры обработки данных, область искусственного интеллекта и графики. Благодаря своим улучшенным механическим, физическим и оптическим свойствам, они дадут возможность создавать более компактные и эффективные чипы, что станет драйвером для инноваций в полупроводниковой индустрии.



