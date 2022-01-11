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McEmpy За пост начислено вознаграждение
Разрабатывается NFT игра, объединяющая в себе механику Hearthstone и визуал Pokémon и AXIE
Chives Farm или по нашему "Луковая ферма" это игра-тамагочи с возможностью PVE и PVP.
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Если в двух словах, Chives Farm - это своего рода тамагочи в телефоне, которая визуально похожа на Pokémon и AXIE и имеет некоторую механику стратегии сражений Hearthstone. Немного запутанно, не так ли? Я так же подумал, узнав об этом проекте. Объединить 4 разные механики в одну игру, даже частично - довольно смелое решение. 

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Chives pets

Что на данный момент известно о будущей игре?


На самом деле информации немного. Разработка ведется командой разработчиков  Chives. В игре будут доступны зверюшки, так называемые питомцы. Разработчики пишут, что животные уникальны и каждый из них имеет четыре характеристики (здоровье, скорость, навыки, боевой дух) и шесть различных частей тела (глаза, уши, ступни, рот, спина, хвост). Помимо характеристик и визуального отличия, питомцы принадлежат к одной из категорий атакующих, защиты или категория скорости (пока не понятно что именно имеется ввиду). Все эти данные необходимы для формирования команды из 3 питомцев и участия в PVP или PVE боях. Там мы зарабатываем жетоны которые в будущем можно вывести в реальные деньги или потратить на разведение домашних животных. 

Да, их можно будет разводить как в тамагочи. Любые два взрослых питомца могут размножаться, но не могут это делать между близкими родственниками (родителями, братьями и сестрами). Процесс длится около 5 дней. Характеристики нового питомца получаются случайным образом в соответствии с заданной вероятностью. По правилам игры каждый питомец может дать потомство до 7 раз. Так же разработчики заморочились и ввели такую штуку как репродуктивное наследование. Если я правильно понял, каждая зверюшка имеет 3 контрольных гена: доминантный ген (D 37,5%), рецессивный ген (R1 9,375%) и субрецессивный ген (R2 3,125%). С учетом случайности и заданных контрольных генов петы действительно должны получается уникальными.

Что по поводу финансов ?

Как пишут разработчики, игра будет напрямую продвигать применение и популяризацию основных продуктов, таких как «(USDT), токены (ERC20), NFT (ERC721), автоматизированные обмены (AMM) и мобильные кошельки») на блокчейне CHIVES. 

После выпуска игры продажа домашних животных будет осуществляться не большим количеством. В год планируется продавать не больше 1000 питомцев.

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Сейчас игра находится в стадии разработки (закрытая альфа). Разработчики планируют в мае выпустить бета тест боевых функций питомцев и в сентябре сделать обновление функции битвы питомцев, позволяющее переключаться между разными картами.

#nft #blockchain #blockchain picnic #chives
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