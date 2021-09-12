Twitter тестирует новый способ идентификации аккаунтов для выявления спам ботов
Девятого сентября Twitter заявил о тестировании нового метода идентификации аккаунтов. Новая функция будет касаться аккаунтов с автоматическими твитами, которые предлагают пользователю тот или иной контент. Новый метод находится еще в тестовом режиме, по итогам работы новой функции будет понятно, какой аккаунт можно назвать «хорошим ботом».
реклама
Социальная сеть ориентирована на взаимодействие с пользователями, но, тем не менее, есть большое количество аккаунтов, которые в автоматическом режиме делятся новостями, интересными фактами и полезной информацией при помощи ботов. Но одновременно с этим, есть разные боты, которые распространяют спам, бесполезный и ненужный контент.
И для того, чтобы таких аккаунтов стало меньше, и пользователи не подвергались спаму, и ложной ненужной информации, Twitter будет распознавать ботов, и «хороших» будет отмечать новым ярлыком. Такой ярлык можно будет увидеть над твитом или профилем с надписью "Automated".
На данный момент новая функция находится в тестовом режиме. Тесты проводят небольшое количество разработчиков, которых пригласили Twitter. Ну а в дальнейшем планируется максимально распространять новую функцию, чтобы проанализировать большее количество автоматических аккаунтов.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила