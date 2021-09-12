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Девятого сентября Twitter заявил о тестировании нового метода идентификации аккаунтов. Новая функция будет касаться аккаунтов с автоматическими твитами, которые предлагают пользователю тот или иной контент. Новый метод находится еще в тестовом режиме, по итогам работы новой функции будет понятно, какой аккаунт можно назвать «хорошим ботом».

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Социальная сеть ориентирована на взаимодействие с пользователями, но, тем не менее, есть большое количество аккаунтов, которые в автоматическом режиме делятся новостями, интересными фактами и полезной информацией при помощи ботов. Но одновременно с этим, есть разные боты, которые распространяют спам, бесполезный и ненужный контент.

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И для того, чтобы таких аккаунтов стало меньше, и пользователи не подвергались спаму, и ложной ненужной информации, Twitter будет распознавать ботов, и «хороших» будет отмечать новым ярлыком. Такой ярлык можно будет увидеть над твитом или профилем с надписью "Automated".

На данный момент новая функция находится в тестовом режиме. Тесты проводят небольшое количество разработчиков, которых пригласили Twitter. Ну а в дальнейшем планируется максимально распространять новую функцию, чтобы проанализировать большее количество автоматических аккаунтов.