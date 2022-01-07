AMNTrader Innovative Trading Systems выпустила сборник из 12 систем для торговли фьючерсами

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AMNTrader Innovative Trading Systems выпустила сборник из 12 систем для торговли фьючерсами - Ultimate Software Bundle. Релиз прошел достаточно тихо, если не считать официального упоминания нового продукта на страницах компании в социальных сетях.

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Пакет программного обеспечения AMNTrader Ultimate представляет из себя сборник из 12 торговых систем для любых фьючерсных и Forex рынков. Системы полностью автоматизированы и предназначены для автоматической торговли через экосистему (торговую платформу) Ninjatrader. Все системы имеют пожизненную лицензию и возможность активации на двух ПК (два machine ID). Помимо этого, после покупки данного сборника аккаунт пользователя получает постоянную скидку на все цифровые товары компании, которые будут выпущены в будущем, автоматически.

Стоимость данного торгового "бандла" составляет 3 695 долларов США. Приобретая программы из состава набора по отдельности пользователь переплатил бы 1100$, что также указывается на странице товара в онлайн-магазине компании AMNT.

В состав набора ПО входят следующие системы:

Triple Screen MNTrader system

Channel VA MNTrader system

Classic MA MNTrader system

Ichimoku MNTrader system

Pattern MNTrader system

VWAP MNTrader system

RTMC MNTrader system

Swing MNTrader system

BoxB MNTrader system

TMS MNTrader system

GRS MNTrader system

AMNTrader system

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AMNTrader Innovative Trading Systems - австралийская компания с многонациональным коллективом, специализирующаяся на разработке и внедрении программного обеспечения для автоматической торговли фьючерсами.