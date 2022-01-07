AMNTrader Innovative Trading Systems выпустила сборник из 12 систем для торговли фьючерсами - Ultimate Software Bundle. Релиз прошел достаточно тихо, если не считать официального упоминания нового продукта на страницах компании в социальных сетях.
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Пакет программного обеспечения AMNTrader Ultimate представляет из себя сборник из 12 торговых систем для любых фьючерсных и Forex рынков. Системы полностью автоматизированы и предназначены для автоматической торговли через экосистему (торговую платформу) Ninjatrader. Все системы имеют пожизненную лицензию и возможность активации на двух ПК (два machine ID). Помимо этого, после покупки данного сборника аккаунт пользователя получает постоянную скидку на все цифровые товары компании, которые будут выпущены в будущем, автоматически.
Стоимость данного торгового "бандла" составляет 3 695 долларов США. Приобретая программы из состава набора по отдельности пользователь переплатил бы 1100$, что также указывается на странице товара в онлайн-магазине компании AMNT.
В состав набора ПО входят следующие системы:
- Triple Screen MNTrader system
- Channel VA MNTrader system
- Classic MA MNTrader system
- Ichimoku MNTrader system
- Pattern MNTrader system
- VWAP MNTrader system
- RTMC MNTrader system
- Swing MNTrader system
- BoxB MNTrader system
- TMS MNTrader system
- GRS MNTrader system
- AMNTrader system
AMNTrader Innovative Trading Systems - австралийская компания с многонациональным коллективом, специализирующаяся на разработке и внедрении программного обеспечения для автоматической торговли фьючерсами.