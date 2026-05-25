Slitherine готовит для Warhammer 40,000: Battlesector крупное обновление к фестивалю Warhammer Skulls 2026, ежегодному событию по играм во вселенной Warhammer. В игру добавят дополнение Ultramarines, обновят режим Crusade до версии 1.0 и временно откроют бесплатный доступ к базовой версии в Steam.

Главным нововведением станет появление Ультрамаринов. Фракция получит новых командиров, отряды и тяжёлую технику, что заметно расширит тактические возможности игроков.

Одновременно разработчики выпустят полную версию Crusade. Режим в формате roguelite предлагает кампанию, в которой игроки будут постепенно собирать армию и вести её через серию боёв за имперские миры.

В режиме можно будет выбрать разную продолжительность прохождения. Каждая планета будет разбита на несколько зон с собственными условиями и наградами, а после боёв игроки получат ресурсы для усиления армии. На старте армии получат лимит в 1000 очков при фактическом составе около 500 или 600 очков. Оставшиеся ресурсы можно будет распределить самостоятельно для настройки стартовых подразделений. После каждого боя игроки будут получать жетоны штаба и реквизиции, объём которых зависит от текущего дохода армии.