Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Сталлоне экранизирует мрачный триллер Дж. Д. Баркера о серийном убийце
Актёр и продюсер Сильвестр Сталлоне (Sylvester Stallone) вместе со своей компанией Balboa Productions готовит ТВ-адаптацию криминального цикла «4MK» Дж. Д. Баркера (J.D. Barker). Проект пока находится на ранней стадии

Книжный цикл рассказывает о противостоянии полицейского Сэма Портера и серийного убийцы по прозвищу 4MK. Преступник следует искажённой философии «не слышу зла, не вижу зла, не говорю зла», а его жертвами становятся люди, связанные с коррупцией. 

                                                                     Изображение: Paramount+

Серия Дж. Д. Баркера построена как мрачный и напряжённый криминальный триллер, где важны не только расследование, но и психологическое противостояние между детективом и убийцей. Критики отмечают жёсткую атмосферу, высокий темп и кинематографичность цикла, что делает его удачной основой для телеэкранизации. 

Команда проекта планирует охватить всю основную серию книг, включая готовящиеся к публикации приквелы. Создатели отмечают масштабность вселенной Баркера. Авторы адаптации рассчитывают на создание глубокого драматического повествования, которое сможет удержать внимание зрителей на протяжении нескольких сезонов. Работа над сценарием продолжается.

#balboa productions #дж. д. баркер #сталлоне
Источник: movieweb.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владелец Tesla Cybertruck арестован после попытки переплыть на своём электропикапе озеро в Техасе
За рубежом вырос спрос на катушечные магнитофоны
Обновленный УАЗ «Патриот» показали до премьеры с новым салоном, дизелем JAC и светотехникой
В Hardware Unboxed сравнили RX 9070 XT и RTX 5070 Ti в более чем 50 играх
Юбилейный AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition впервые обнаружили в каталоге магазина
AMD представляет APU Ryzen AI MAX 400 Gorgon Halo с поддержкой 192 ГБ памяти
Модернизированный космический корабль Starship V3 компании SpaceX готов к дебютному запуску
В Gizmochina выбрали пять лучших компактных Bluetooth-колонок 2026 года до $100
«Известия»: Розничная торговля в России переживает максимальный за 20 лет кризис
ЛМС‑901«Байкал» оказался дороже двух десятков подержанных Ан-2
Китайская видеокарта Lisuan LX 7G100 обеспечила разочаровывающий fps в играх на фоне RTX 4060
Глава Bolt уволил HR-отдел после падения капитализации компании с $11 млрд до $300 млн
Следующая презентация Sony State of Play пройдёт 3 июня
«Рик и Морти» возвращаются: 9-й сезон стартует 24 мая на Adult Swim
США вернули в Израиль монету возрастом 2000 лет с изображением храмовой меноры
Миниатюрные конденсаторы стали фаворитом инвесторов на фоне бума искусственного интеллекта
Авторы Kingdom Come Deliverance подтвердили работу над ролевой игрой по «Властелину колец»
Летняя жара в России спровоцировала возгорания автомобилей
Прошивка NVIDIA G-SYNC Pulsar версии 1.1.6 улучшает работу мониторов в диапазоне от 100 до 180 FPS
В Китае открылись предварительные заказы на видеокарту Lisuan Technology 7G100 Founder Edition

Популярные статьи

Мои впечатления об использовании второго домашнего компьютера спустя полгода
Как FSR 4.1 повлияет на производительность Xbox Series X и PlayStation 5 и продлит ли она им жизнь
Mercedes выпустил самый мощный электромобиль в своей истории — 1153 л.с. и поддельный звук V8
Обзор второго сезона «Devil May Cry» от Netflix
GizmoChina выбирает лучшие игровые телефоны мая 2026 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter