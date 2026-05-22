Актёр и продюсер Сильвестр Сталлоне (Sylvester Stallone) вместе со своей компанией Balboa Productions готовит ТВ-адаптацию криминального цикла «4MK» Дж. Д. Баркера (J.D. Barker). Проект пока находится на ранней стадии

Книжный цикл рассказывает о противостоянии полицейского Сэма Портера и серийного убийцы по прозвищу 4MK. Преступник следует искажённой философии «не слышу зла, не вижу зла, не говорю зла», а его жертвами становятся люди, связанные с коррупцией.

Серия Дж. Д. Баркера построена как мрачный и напряжённый криминальный триллер, где важны не только расследование, но и психологическое противостояние между детективом и убийцей. Критики отмечают жёсткую атмосферу, высокий темп и кинематографичность цикла, что делает его удачной основой для телеэкранизации.

Команда проекта планирует охватить всю основную серию книг, включая готовящиеся к публикации приквелы. Создатели отмечают масштабность вселенной Баркера. Авторы адаптации рассчитывают на создание глубокого драматического повествования, которое сможет удержать внимание зрителей на протяжении нескольких сезонов. Работа над сценарием продолжается.