По словам разработчиков, игра рассчитана на короткие игровые сеансы, в которых фотографии превращаются в забавные и непредсказуемые сцены.
Pictonico использует фотографии, сохранённые на смартфоне, для создания интерактивных мини-игр. В трейлере люди и предметы со снимков становятся участниками абсурдных сцен: персонажи едят кукурузу, очищают лобстера и разматывают бинты мумии. Разработчики заявили, что пользователи смогут делать снимки вместе с друзьями и сразу переходить к новым игровым сценариям.
Nintendo развеяла опасения по поводу приватности. Компания заявила, что пользовательские фотографии не передаются на внешние серверы и обрабатываются локально на устройстве, не попадая в Nintendo.
Всего в Pictonico доступно около 80 мини-игр. Несколько из них будут бесплатными, остальные предложат купить наборами. Первый набор обойдется в 5,99 доллара, второй — в 7,99 доллара.