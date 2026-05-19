18 мая 2026 года Nintendo представила мобильную игру Pictonico для устройств на iOS и Android. Релиз проекта запланирован на 28 мая. Распространяться игра будет по условно-бесплатной модели

По словам разработчиков, игра рассчитана на короткие игровые сеансы, в которых фотографии превращаются в забавные и непредсказуемые сцены.

Pictonico использует фотографии, сохранённые на смартфоне, для создания интерактивных мини-игр. В трейлере люди и предметы со снимков становятся участниками абсурдных сцен: персонажи едят кукурузу, очищают лобстера и разматывают бинты мумии. Разработчики заявили, что пользователи смогут делать снимки вместе с друзьями и сразу переходить к новым игровым сценариям.

Изображение: Nintendo

Nintendo развеяла опасения по поводу приватности. Компания заявила, что пользовательские фотографии не передаются на внешние серверы и обрабатываются локально на устройстве, не попадая в Nintendo.

Всего в Pictonico доступно около 80 мини-игр. Несколько из них будут бесплатными, остальные предложат купить наборами. Первый набор обойдется в 5,99 доллара, второй — в 7,99 доллара.