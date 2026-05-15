В стратегии Total War: Warhammer III на следующей неделе появится новый набор персонажей с тигролюдьми из вселенной Warhammer Fantasy

Компания Creative Assembly анонсировала выход набора «Бхашива и тигриные воины» (Bhashiva & The Tiger Warriors). Новые персонажи станут доступны игрокам 21 мая.

Воины‑Тигры до сих пор были почти не представлены в игровом процессе. Их появление связано с фракцией Великой Катаи, которая ранее существовала на периферии вселенной Warhammer. Теперь игроки смогут использовать армии тигролюдей под командованием легендарного лорда Бхашивы — Белой Тигрицы Шан‑Ян (White Tigress of Shang‑Yang).

Бхашива, наёмная правительница воинов‑тигров и союзница Чжао Мина, сможет выставить на поле боя героя‑тигролюда с магическими способностями и три вида пехоты тигриных воинов. Она также получит доступ к заданиям для завоевания расположения Чжао Мина и использования традиционных войск Великой Катаи.

Набор персонажа будет стоить 5 долларов и выйдет в Steam. Creative Assembly ранее описывала стиль игры тигролюдей как сочетание ловкости, скрытности и внезапных атак из засад.