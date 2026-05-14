Премьера семисерийного проекта состоится осенью 2026 года
История семьи Траск разворачивается на протяжении нескольких поколений в калифорнийской долине Салинас (Salinas Valley). Драма показывает конфликты отцов и детей, соперничество братьев и любовные треугольники в эпоху больших перемен начала XX века.
Автором сценария и исполнительным продюсером выступила Зои Казан (Zoe Kazan), внучка Элии Казана — режиссёра легендарной экранизации 1955 года. Режиссуру эпизодов взяли на себя Гарт Дэвис (Garth Davis) и Лора де Клермон-Тоннер (Laure de Clermont-Tonnerre).
Съёмки сериала проходили в Новой Зеландии и уже завершены. Сейчас проект находится на стадии постпродакшна.