Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер экранизации романа лауреата Нобелевской премии Джона Стейнбека (John Steinbeck) «К востоку от Эдема» (East of Eden, 1952) с Флоренс Пью (Florence Pugh) в главной роли

Премьера семисерийного проекта состоится осенью 2026 года

История семьи Траск разворачивается на протяжении нескольких поколений в калифорнийской долине Салинас (Salinas Valley). Драма показывает конфликты отцов и детей, соперничество братьев и любовные треугольники в эпоху больших перемен начала XX века.

Автором сценария и исполнительным продюсером выступила Зои Казан (Zoe Kazan), внучка Элии Казана — режиссёра легендарной экранизации 1955 года. Режиссуру эпизодов взяли на себя Гарт Дэвис (Garth Davis) и Лора де Клермон-Тоннер (Laure de Clermont-Tonnerre).

Съёмки сериала проходили в Новой Зеландии и уже завершены. Сейчас проект находится на стадии постпродакшна.