Обновление Economy 2 от студии Keen Software House стало доступно 4 мая 2026 года

Патч распространяется бесплатно и заметно оживляет торговые станции в Space Engineers.

Главной новинкой стал терминал услуг, который позволяет хранить целые конструкции, телепортировать корабли и транспорт в нужную точку, автоматически восстанавливать поврежденные суда и продавать ненужные объекты за кредиты без ручной разборки. Администраторы серверов получили детальные настройки времени восстановления и других параметров.

Изображение: Keen Software House

Торговую систему полностью переработали. Обзор экономики теперь содержит информацию о магазинах и контрактах, а отдельная вкладка помогает искать предметы на удаленных рынках. Инструментарий ModAPI расширили, что дало моддерам больше возможностей для настройки контрактов и поведения станций.

Список доступных контрактов существенно вырос. Задания получили разные уровни риска и вознаграждения, а старые контракты сопровождения удалили. Баланс выплат и сложности скорректировали для повышения интереса к выполнению миссий.

Станции получили уникальные названия, планировку и рекламные щиты. Торговый ассортимент пополнился новыми судами и транспортными средствами. Впервые в игре на торговых точках появились анимированные NPC, которые реагируют на действия игроков. В число бесплатных дополнений также вошли новые структурные блоки и улучшения инвентаря.