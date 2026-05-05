Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Космический симулятор Space Engineers получил масштабное обновление Economy 2
Обновление Economy 2 от студии Keen Software House стало доступно 4 мая 2026 года

Патч распространяется бесплатно и заметно оживляет торговые станции в Space Engineers.

Главной новинкой стал терминал услуг, который позволяет хранить целые конструкции, телепортировать корабли и транспорт в нужную точку, автоматически восстанавливать поврежденные суда и продавать ненужные объекты за кредиты без ручной разборки. Администраторы серверов получили детальные настройки времени восстановления и других параметров.

                                                         Изображение: Keen Software House

Торговую систему полностью переработали. Обзор экономики теперь содержит информацию о магазинах и контрактах, а отдельная вкладка помогает искать предметы на удаленных рынках. Инструментарий ModAPI расширили, что дало моддерам больше возможностей для настройки контрактов и поведения станций.

                                                            Изображение: Keen Software House

                                                              Изображение: Keen Software House

Список доступных контрактов существенно вырос. Задания получили разные уровни риска и вознаграждения, а старые контракты сопровождения удалили. Баланс выплат и сложности скорректировали для повышения интереса к выполнению миссий.

Станции получили уникальные названия, планировку и рекламные щиты. Торговый ассортимент пополнился новыми судами и транспортными средствами. Впервые в игре на торговых точках появились анимированные NPC, которые реагируют на действия игроков. В число бесплатных дополнений также вошли новые структурные блоки и улучшения инвентаря.

#space engineers #economy 2 #keen software hous
Источник: gamespress.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
App Store удалила сертифицированный Минцифрами российский браузер «Луна»
Археологи нашли на западе Турции деревянные двери возрастом почти 4000 лет
Представлен мощный внедорожник Jetour G700 Ark Edition – полноценный автомобиль-амфибия
Дубайское ателье MetaGarage с российскими корнями предлагает тюнингованный AMG G63 за $700000
Сборник культовых квестов The Immortal John Triptych выйдет в 2026 на всех платформах
Steam опубликовал список самых популярных видеокарт среди геймеров сервиса за апрель 2026 года
Учёные расшифровали 2200-летний рецепт гидроизоляции римских кораблей
NASA передало 484 ГБ с Artemis 2 с помощью лазерной системы связи
Пользователи Windows 11 обратили внимание на появление предупреждения о вредоносных программах
Остросюжетный боевик «Человек в огне» от Netflix с Яхьей Абдул-Матином II возглавил мировой чарт
В Москве спроектировали волнообразную двухслойную самонесущую крышу для нового наццентра «Россия»
РКН планирует к 2030 году контролировать до 98% трафика Рунета и заблокировать 92% VPN-сервисов
Техноблогер из Китая собрала огромный корпус ПК, внутри которого может находиться человек
Доход производителя унитазов Toto от ИИ превысил выручку от сантехники
Эксперт сравнил игровую производительность Core 9 273PQE с 12 P-ядрами и Core i9-14900K
Chery показал настоящий «заплыв» внедорожника G700 с гребными винтами
Samsung: Дефицит оперативной памяти может усугубиться в 2027 году

Популярные статьи

«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter