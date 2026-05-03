Релиз нового проекта по управлению железнодорожной сетью состоится на ПК через платформу Steam в 2026 году

Разработчики игр Station to Station и Town to City официально анонсировали симулятор управления железной дорогой Steam to Electric. Игровой процесс сосредоточен вокруг создания эффективной транспортной системы для перевозки пассажиров и грузов между городами и предприятиями.

Игроки смогут перевозить пассажиров и грузы, соединять города и предприятия, а также развивать свою железнодорожную империю. Действие охватывает период от эпохи паровозов до появления электрических поездов.

Избражение: Galaxy Grove

В Steam to Electric будет доступно более 25 реальных исторических поездов, включая экспериментальные модели с реактивными двигателями и однорельсовые поезда. Каждый новый элемент транспорта или инфраструктуры откроет дополнительные стратегические возможности.

Избражение: Galaxy Grove

Избражение: Galaxy Grove

Игра предлагает систему управления производственными цепочками, железнодорожными стрелками, маршрутами и сигнализацией (светофорами и знаками, регулирующими движение поездов). По мере роста городов игрокам предстоит оптимизировать маршруты и принимать долгосрочные решения для стабильной работы сети. Также доступен режим песочницы для свободного строительства.

Графика выполнена в воксельном стиле с элементами ар-деко. Разработчики обещают простой вход в игру при сохранении глубины стратегического планирования, они рекомендуют игру как «легкую для начала, но сложную для совершенствования».