Разработчики представили автомобильный экшен, вдохновлённый жанром исекай, в котором игрок управляет магическим грузовиком Truck-kun и помогает героине вернуться домой из фэнтезийного мира после аварии с ним

Американская студия Strange Scaffold, известная по проектам «I Am Your Beast» и «El Paso, Elsewhere», официально раскрыла детали своего нового проекта. Игра получила название «Truck-Kun is Supporting Me From Another World». Создатели описывают проект как хаотичную аркадную гонку на выживание, пропитанную любовью к японской анимации и сатирой на реальность.

Сюжетная линия строится вокруг Кариссы Уорд, которая собиралась начать карьеру вице-президента по маркетингу в прибрежном городе Венвейл. Планы героини меняются в одну секунду, когда её сбивает грузовик. Карисса просыпается в магическом королевстве Талинфолд.

Изображение: Strange Scaffold

Единственным способом вернуться домой становится открытие Галактических Врат. Игрокам предстоит победить Короля Скелетов и заполучить Свиток Воскрешения. Геймплей происходит в двух мирах, где игрокам нужно уклоняться от погони, перевозить грузы и уничтожать препятствия на улицах Венвейла.

Разработчики отметили, что игра не боится собственного абсурда. В основе проекта лежит острая сатира на современную жизнь. Музыкальное сопровождение напишет Дэвид Мейсон (David Mason), автор саундтрека к Dredge. Энергичная ска-музыка добавит процессу динамики. Релиз игры на ПК состоится в Steam в текущем году.