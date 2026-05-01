Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Strange Scaffold анонсировала аниме-гонку Truck-Kun is Supporting Me From Another World
Разработчики представили автомобильный экшен, вдохновлённый жанром исекай, в котором игрок управляет магическим грузовиком Truck-kun и помогает героине вернуться домой из фэнтезийного мира после аварии с ним

Американская студия Strange Scaffold, известная по проектам «I Am Your Beast» и «El Paso, Elsewhere», официально раскрыла детали своего нового проекта. Игра получила название «Truck-Kun is Supporting Me From Another World». Создатели описывают проект как хаотичную аркадную гонку на выживание, пропитанную любовью к японской анимации и сатирой на реальность.

Сюжетная линия строится вокруг Кариссы Уорд, которая собиралась начать карьеру вице-президента по маркетингу в прибрежном городе Венвейл. Планы героини меняются в одну секунду, когда её сбивает грузовик. Карисса просыпается в магическом королевстве Талинфолд.

                                                             Изображение: Strange Scaffold

Единственным способом вернуться домой становится открытие Галактических Врат. Игрокам предстоит победить Короля Скелетов и заполучить Свиток Воскрешения. Геймплей происходит в двух мирах, где игрокам нужно уклоняться от погони, перевозить грузы и уничтожать препятствия на улицах Венвейла.

Разработчики отметили, что игра не боится собственного абсурда. В основе проекта лежит острая сатира на современную жизнь. Музыкальное сопровождение напишет Дэвид Мейсон (David Mason), автор саундтрека к Dredge. Энергичная ска-музыка добавит процессу динамики. Релиз игры на ПК состоится в Steam в текущем году.

#strange scaffold #truck-kun is supporting me from another world
Источник: gamesbeat.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Популярные новости

Операторы в РФ не могут отличить VPN‑трафик от обычного международного соединения по данным сети
Археологи нашли в Норвегии крупнейший клад времён викингов из более чем 3000 монет
Интерьер суперкара BYD FCB Formula X раскрыт, серийный выпуск намечен на 2027 год
Электробусы компании «ПК ТС» за 50 млн рублей не прошли испытания в Сибири и вернулись на завод
Студент из Санкт-Петербурга собрал в общежитии умные «очки Тони Старка» и попал в рейтинг Forbes
Китайская железная батарея намного дешевле литиевой и служит 16 лет
Российские приборы для реактора ВВЭР-1200 готовы к запуску Тяньваньской АЭС
В Китае изобрели топливную ячейку на угле, способную генерировать электроэнергию без выбросов
«Можно, а зачем?», «Фа втфа пепе шнейне» и «Мой 2016‑й» возглавили рейтинг мемов первого квартала
Домен мессенджера «Макс» получил от Cloudflare метку вредоносного программного обеспечения
GIGABYTE обновляет BIOS материнских плат Intel для поддержки памяти DDR5 HUDIMM с одним подканалом
Авиационный двигатель ПД-8 прошёл испытание градом на открытом стенде
Новый фильм «Мортал Комбат 2» получил положительные отзывы критиков
Ворота Шамаш в Ираке открыли стелу Ашшурбанипала и свидетельства двух катастроф
Создатель игры Fallout Тим Кейн анонсировал новый проект
ИКИ РАН: цветочное полнолуние в России наступит в ночь на 2 мая
Xiaomi анонсировала игровую мышь Gaming Mouse 2
Работодатели переходит на мягкие сценарии расставания вместо обычных увольнений
В России запущен самый мощный энергоблок АЭС в стране
ASRock представила полностью белую материнскую плату X870E Taichi White

Популярные статьи

PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
Вторая жизнь настольной лампы — переходим с AA-батареек на Li-Ion
Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter